1 Foto: Michael Treutner

Der Platz im Sportpark Weil ist teilweise mit Eis überzogen.











Die frierenden Zuschauer wunderten sich, warum die Spieler so lange in ihren Kabinen blieben. Dann kamen lediglich Schiedsrichter Justin Volz und seine Assistenten, in Trainingsjacken. Sie liefen ein paar Mal über den Platz, der an manchen Stellen von Eis überzogen war – und brachen dann die Partie der Fußall-Verbandsliga zwischen dem FC Esslingen und den Spfr. Schwäbisch Hall ab. 0:0 hatte es gestanden, als die Teams zuvor nach 45 Minuten den Kunstrasen verlassen hatten (Foto). Die Esslinger, die die Hinrunde bei einem Sieg auf dem Relegationsplatz abgeschlossen hätten, hatten leichte Vorteile gehabt. „Es ist ärgerlich, wir hatten Bock auf das Spiel“, sagte FCE-Kapitän Aleksandar Mojasevic, „aber ich habe schon beim Aufwärmen gesagt, dass man eigentlich nicht spielen kann, die Bedingungen haben sich dann nicht gebessert. Man hatte überhaupt keinen Halt. So war es im Sinne der Gesundheit die richtige Entscheidung.“ Das Spiel wird vermutlich neu angesetzt.