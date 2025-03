Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen präsentiert zwei Neuzugänge

1 Abwehrspieler Alperen Nehir sowie Stürmer Dokugan Dogan wechseln von Donzdorf nach Esslingen. Foto: oh

Zwei Fußballer vom Landesligisten JC Donzdorf wechseln zum Verbandsligisten FC Esslingen – und stehen dem Verein ab sofort zur Verfügung.











Kurz bevor die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen am Samstagnachmittag in die Partie im Sportpark Weil gegen den TSV Berg starten – und wieder mal ein Erfolgserlebnis sammeln wollen, präsentierten die FCE-Verantwortlichen noch zwei Neuzugänge: Beide Kicker – der Abwehrspieler Alperen Nehir sowie der Stürmer Dokugan Dogan – kommen vom Landesliga-Spitzenreiter JC Donzdorf nach Esslingen – und stehen dem Esslinger Verein ab sofort zur Verfügung. Der Hintergrund ist der, dass es in Donzdorf in der vergangenen Woche Schlag auf Schlag ging: Der Club zog aufgrund von Insolvenz nicht nur seine Mannschaft aus der Landesliga zurück, sondern löste den Verein auf.