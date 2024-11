Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen nutzt das Momentum

1 FCE-Spieler Marcel Sichwardt versucht, den Gegner auszudribbeln. Foto: /Herbert Rudel

Im letzten Heimspiel des Jahres verwandeln die Esslinger Fußballer gegen die TSG Tübingen einen 0:2-Rückstand in ein 2:2-Unentschieden.











Sieben Minuten dauerte es, bis die Fußballer der TSG Tübingen in der Verbandsliga-Partie im Sportpark Weil gegen den FC Esslingen mit 2:0 in Führung gingen, sieben weitere taumelte der FCE einem höheren Rückstand entgegen, ehe die Esslinger aufwachten und in den darauffolgenden sieben Minuten das Ergebnis egalisierten – sowie den 2:2 (0:0)-Endstand herstellten. Zufrieden damit, einen Rückstand aufgeholt zu haben, waren Spieler und Verantwortliche nach dem letzten Heimspiel des Jahres auf keinen Fall. „Die letzten 30 Minuten der Begegnung waren sehr wild. 60 Spielminuten zuvor haben wir aber ein schwaches Spiel abgeliefert“, sagte Esslingens Co-Trainer Dominik Eitel, der das Team für den verhinderten Coach Christian Ehrenberg leitete.