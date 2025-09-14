Fußball-Verbandsliga: FC Esslingen nach Remis im Zwiespalt der Gefühle
Esslingens David Micko egalisierte das Ergebnis in der 38. Minute. Foto: oh

Die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen kommen beim VfR Heilbronn nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

„Ich bin im Zwiespalt der Gefühle, was das Ergebnis betrifft“, sagte Trainer Tobias Hofmann über das 1:1 (1:1)-Remis seines FC Esslingen beim VfR Heilbronn in der Fußball-Verbandsliga. Die Heilbronner (Platz 15), die genauso wie der Letzte FCE im Tabellenkeller stecken, trennten sich nach dem Unentschieden von Coach Markus Lang. „Natürlich tut uns der Punkt nach den vergangenen Niederlagen und in der derzeitigen Phase gut. Aber wir müssen das Auswärtsspiel eigentlich gewinnen, weil wir eine Vielzahl an Großchancen liegengelassen haben“, resümierte Hofmann.

