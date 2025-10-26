Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen macht einen großen Schritt nach vorne

FC Esslingen macht einen großen Schritt nach vorne

1 Voller Einsatz: Auch Marcel Sichwardt (links) versucht immer wieder, sich durchzusetzen. Foto: Michael Treutner

Der FC Esslingen bleibt beim 0:0 gegen den VfB Friedrichshafen zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer – und überzeugt auch sonst.











Die Vorstandsmitglieder des Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen atmeten tief durch, während sie im Sportpark Weil schon mit dem Abbau beschäftigt waren. „Puh, das hätte auch noch schief gehen können“, murmelte einer. Tatsächlich hätte die Begegnung des FCE mit dem VfB Friedrichshafen ein Fall von „wenn du unten stehst, verlierst du so ein Ding“ werden können, denn die Friedrichshafener hatten in der Schlussphase noch ein paar Torchancen. Verdient wäre aber ein Sieg von Schlusslicht Esslingen gewesen, dessen Verantwortliche nach dem 0:0 auch die Leistungssteigerung mehr betonten als das Ergebnis.