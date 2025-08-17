Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen fehlt „die Cleverness und die Erfahrung“

1 SSV-Spieler Julian Teßmann kann den Schuss von Esslingens Stürmer Dorde Smiljic (Mitte) abblocken – etwas später erzielt er aber doch den 1:2-Anschlusstreffer. Foto: Michael Treutner

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen verlieren das erste Heimspiel der Saison mit 1:4 gegen den SSV Ehingen-Süd und rangieren ohne Punkte auf dem letzten Platz.











Zwei Spiele, zwei Niederlagen und ein Torverhältnis von 3:12. Die Fußballer des FC Esslingen stehen nach der 1:4 (0:1)-Heimpleite gegen den SSV Ehingen-Süd auch weiterhin in der Verbandsliga-Tabelle ganz unten – und haben sich den Saisonstart sichtlich anders vorgestellt. Aber wo Schatten ist, da ist auch Licht: Denn in den letzten 20 Minuten der Partie war der FCE das spielbestimmende Team, erkämpfte sich den 1:2-Anschlusstreffer und war kurz davor den Ausgleich zu erzielen, ehe der Gegner zwei Konter ausnutzte.„Das Ergebnis tut fast noch mal mehr weh als das aus der vergangenen Woche, weil mehr drin gewesen wäre. Ein individueller Fehler führte dann dazu, dass wir einen Konter und das 1:3 schlucken mussten“, monierte FCE-Coach Tobias Hofmann.