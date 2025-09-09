Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen erwartet euphorischen Gegner
1
Die FCE-Kicker wollen wieder in die Spur finden. Foto: oh

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen erwartet am Mittwochabend den FC Rottenburg im Sportpark Weil. Rottenburg ist laut FCE-Coach Tobias Hofmann „gute, junge Mannschaft“.

An das vergangene Heimspiel erinnern sich die Fans des Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen gerne, denn da gab es beim 3:1 gegen den TSV Weilimdorf den ersten und bisher einzigen Sieg der noch jungen Saison. Der Rest war zumindest ergebnismäßig zum Vergessen. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) tritt der FC Rottenburg im Sportpark Weil an – und die Esslinger Anhänger hoffen, erneut jubeln zu können.

