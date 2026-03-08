Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen erlebt „doppelte Enttäuschung“

1 FCE-Kicker Marcel Sichwardt erzielt den 2:2-Ausgleich kurz vor der Pause. Foto: Pressefoto Baumann

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen kassieren im Kampf um den Klassenverbleib einen Rückschlag: Beim direkten Abstiegskonkurrenten TSV Weilimdorf unterliegt der FCE mit 2:4.











„Es ist eine krasse Enttäuschung – nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten“, begann Coach Dominik Eitel und sprach damit die 2:4 (2:2)-Niederlage seiner Fußballer des FC Esslingen in der Verbandsliga-Partie beim TSV Weilimdorf (derzeit Abstiegsrelegationsplatz zwölf) an.

„individuell wie im Kollektiv“ zu wenig

„Es war in beiden Bereichen viel zu wenig – individuell wie im Kollektiv. Wir müssen uns schon hinterfragen, warum Dinge, die zuvor funktioniert haben, auf einmal nicht mehr klappen“, haderte Eitel mit der Leistung seines Teams. Die Esslinger treten durch die Niederlage weiter auf der Stelle – genauer gesagt auf Platz 15. Der Abstand auf den direkten Konkurrenten Weilimdorf vergrößerte sich damit auf sechs Punkte.

FCE gleicht kurz vor der Pause aus

Bereits nach acht Minuten wurden die Esslinger kalt erwischt: Weilimdorfs Tamer-Harun Fara erzielte die 1:0-Führung. Doch die FCE-Kicker ließen die Köpfe nicht hängen, sondern kämpften sich zurück und egalisierten durch Dorde Smiljic nur fünf Minuten später. Die Partie blieb jedoch hektisch – und erneut war es Fara, der den TSV mit 2:1 in Führung brachte. Kurz vor der Pause durften die Esslinger aber noch einmal jubeln: Marcel Sichwardt traf in der Nachspielzeit (45.+1) zum zwischenzeitlichen 2:2. In der zweiten Hälfte legten die Weilimdorfer aber nach: Terry Iffeu traf in der 56. Minute zum 3:2, Roman Kasiar besiegelte kurz vor Schluss (90.+5) die Niederlage des FCE.

„Bolzfußball des Gegners – aber erfolgreich“

„Der Gegner hatte in den ersten 60 Minuten vier Aktionen und erzielte daraus drei Treffer. Es war ein Bolzfußball des Gegners, der aber dennoch erfolgreich war“, ärgerte sich Eitel und ergänzte: „Es ist eine doppelte Enttäuschung. Wir müssen anfangen, individuell und als Team eine bessere Leistung zu zeigen. Wir haben das Potenzial für Siege, aber wir müssen ehrlich sein: Derzeit treten wir viel zu schwach auf.“

FC Esslingen: Diakoulas, Portella, Mojasevic, Sichwardt, Zaidman, Schietinger (54. Orsolic), Haradinaj, Trento, Frenz, Schubarth (46. Prekaj), Smiljic (46. Nikl).