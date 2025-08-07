Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen: Ein neues Kapitel

1 Das FCE-Team, hinten von links: Daniel Kühnbach Azevedo, Danis Dipa, Marc Zaidman, Marcel Sichwardt, Florian Nikl, Dominik Orsolic, Aleksandar Mojasevic, Luis Miguel Pereira Almeida, Louis Majhen, Dorde Smiljic. Mitte von links: Ulrich Vogel, Yonus Kahraman (beide Betreuer), Kimi Kerber, Kevin Prekaj, David Micko, Luka Havjar, Trainer Tobias Hofmann, Co-Trainer Taner Has, Alperen Nehir, Loris Portella, Florian Haradinaj, Betreuer Jens Nothdurft, Physiotherapeut Daniel Luis Schauber. Unten von links: Muhsin Alper Kocas, Ben Düdder, Antonio Trento, Philipp Fischer, Paul Ulmer, Panagiotis Diakoulas, Enhar Jonus, Mehmet-Emin Sarikurt, Till Schubarth. Foto: FC Esslingen

Mit einem neuen Trainerteam und einem fast runderneuerten Kader blicken die Fußballer des FC Esslingen optimistisch auf die anstehende Verbandsliga-Saison.











Link kopiert

Einmal kurz durchschnaufen und weiter geht es. So erging es den Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit dem 3:0-Erfolg gegen den Abstiegskonkurrenten TV Echterdingen gerade so den Klassenverbleib feierte. Lange Zeit, den Sieg zu genießen, blieb jedenfalls nicht, denn im Hintergrund lief bereits der Umbruch für die kommende Runde – und der hat es in sich.