Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen: Ein neues Kapitel

Mit einem neuen Trainerteam und einem fast runderneuerten Kader blicken die Fußballer des FC Esslingen optimistisch auf die anstehende Verbandsliga-Saison.
Einmal kurz durchschnaufen und weiter geht es. So erging es den Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit dem 3:0-Erfolg gegen den Abstiegskonkurrenten TV Echterdingen gerade so den Klassenverbleib feierte. Lange Zeit, den Sieg zu genießen, blieb jedenfalls nicht, denn im Hintergrund lief bereits der Umbruch für die kommende Runde – und der hat es in sich.