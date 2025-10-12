1 Das Bild täuscht: Die in rot gekleideten Oberensingen dominieren die Esslinger klar. Foto: Markus Brändli

Der FC Esslingen findet unter dem neuen Trainer Dominik Eitel nicht in die Spur und verliert durch eine „unfassbar schlechte Leistung“ gegen den TSV Oberensingen mit 0:6.











Harmlos, ideenlos, fast schon emotionslos – vor allem aber verunsichert. Das sind nur einige Adjektive, die den Zustand des Verbandsligisten FC Esslingen im Verbandsligaspiel gegen den Nachbarn TSV Oberensingen beschreiben. Dabei hatte man im Vorfeld rund um den FCE gehofft, dass durch den Trainerwechsel von Tobias Hofmann zu Dominik Eitel ein Ruck durch das Team gehen würde. Doch bei der sehr deutlichen 0:6 (0:2)-Niederlage war davon nicht viel zu sehen. Der Zuschauerzuspruch war zwar durchaus ordentlich für dieses Derby, es kamen mit 300 Anhängern mehr als zu den Spielen zuvor – was sie allerdings zu sehen bekamen, sofern sie es mit den Esslingern hielten, war jedoch alles andere als positiv.