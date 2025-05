Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen baut Erfolgsserie weiter aus

1 Esslingens Hrvoje Markic erzielt den Siegtreffer zum 4:2-Erfolg. Foto: Archivfoto/Robin Rudel

Die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen bezwingen den Vierten Young Boys Reutlingen mit 4:2 und klettern in der Tabelle auf einen Nichtabstiegsplatz.











Link kopiert

Als Einwechselspieler Hrvoje Markic in der Nachspielzeit (90.+2) den 4:2 (2:0)-Siegtreffer für die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen beim Vierten Young Boys Reutlingen erzielte, lagen sich die FCE-Kicker in den Armen, wohl wissend, dass sie kurz davor sind drei wichtige Punkte zu sammeln. Denn durch den Erfolg kletterten die Esslinger mit 34 Zählern vorerst auf das rettende Ufer (Platz elf). Und der Sieg war auch wichtig, um nicht abzurutschen, denn die TSG Tübingen, die am Tag zuvor die Sf Dorfmerkingen mit 4:2 besiegte, legte vor – belegt aber immer noch den Abstiegsrang 13. Die Esslinger haben den Klassenverbleib nun selbst in der Hand.