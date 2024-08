Fußball-Verbandsliga: „Extrem enttäuschende“ FCE-Niederlage

1 Davud Vehab trifft für den FCE. Foto: /Herbert Rudel

Der Verbandsliga-Aufsteiger verliert trotz vieler Tormöglichkeiten beim VfL Pfullingen mit 1:3.











Zweites Saisonspiel, zweite Niederlage – Aufsteiger FC Esslingen steht in der Fußball-Verbandsliga noch ohne Punkte da. Im ersten Auswärtsspiel der Saison verlor der FCE beim VfL Pfullingen mit 1:3 (0:1). Trainer Christian Ehrenberg rang anschließend nach Worten. „Es war wie vergangene Woche, nur extremer“,sagte er dann. Wie beim 0:1 gegen Türkspor Neckarsulm waren die Esslinger überlegen, erspielten sich eine Vielzahl an Tormöglichkeiten, aber unterlagen. „Das Ergebnis ist extrem enttäuschend, weil es die Jungs nicht verdient haben“, sagte Ehrenberg und ergänzte: „So viele Chancen haben wir selbst in der Landesliga nicht gehabt.“ Doch auch beste Möglichkeiten ließen die Esslinger liegen, vor allem in der ersten Hälfte. Ehrenberg: „Natürlich ist auch das eine Qualität. Dass wir sie nicht genutzt haben, müssen wir uns ankreiden.“