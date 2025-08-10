Fußball – Verbandsliga: Esslinger Startdebakel

1 Dorde Smiljic (rechts) erzielt das erste Saisontor des FCE. Foto: Carsten Riedl

Der Fußball-Verbandsligist wird bei der 2:8-Klatsche zum Saisonauftakt beim TSV Berg „kalt erwischt“.











Es war klar, dass der Saisonstart angesichts des personellen Umbruchs nicht leicht werden würde. Aber das? Sage und schreibe acht Gegentore kassierte Fußball-Verbandsligist FC Esslingen bei der 2:8 (1:4)-Klatsche in der Auftaktpartie beim TSV Berg. „Es hat uns schon kalt erwischt, denn wir hatten eine gute Vorbereitung mit guten Ergebnissen“, sagte FCE-Trainer Tobias Hofmann, „es war ein kleiner Schock.“