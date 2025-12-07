Fußball – Verbandsliga: „Enttäuschender Jahresabschluss“ – FC Esslingen verliert in Ehingen

1 Esslingens Doppeltorschütze Dorde Smiljic gewinnt den Zweikampf. Foto: Michael Treutner

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen unterliegen dem Neunten SSV Ehingen-Süd im Auswärtsspiel mit 2:4 – und überwintern auf dem Abstiegsplatz 14.











Eigentlich hatten sich die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen vor der letzten Partie des Jahres beim SSV Ehingen-Süd vorgenommen, die Ungeschlagen-Serie von zuletzt fünf Partien – zwei Siege, drei Remis – fortzusetzen. Am Ende stand in Ehingen aber für den FCE eine 2:4 (2:2)-Niederlage zu Buche. „Es ist ein enttäuschender Jahresabschluss nach den tollen vergangenen Wochen“, sagte Esslingens Coach Dominik Eitel und ergänzte: „Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem, was wir zuletzt geleistet haben, denn das war herausragend. Dass wir dann auch mal ein schlechtes Spiel drin haben werden, war abzusehen.“