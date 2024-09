Fußball – Verbandsliga: Dominik Lleshaj erlöst den FCE spät

1 FCE-Spieler Dominik Lleshaj muss den Ball nur noch ins leere Tor einschieben. Foto: /Herbert Rudel

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen bezwingen die Spfr. Schwäbisch Hall mit 3:1 und rücken in der Tabelle mit zwölf Punkten auf Platz fünf vor.











Link kopiert

Einen guten Anfang und ein besseres Ende erlebten die Fußballspieler des FC Esslingen beim 3:1 (2:1)-Erfolg in der Verbandsliga-Partie gegen die Spfr. Schwäbisch Hall. Zwischen dem Führungstreffer von FCE-Kicker Lukas Glaser und dem viel umjubelten Siegtreffer von Dominik Lleshaj lagen 90 Minuten Kampf. „Kämpferisch haben wir gut dagegen gehalten, aber das gehört in der Liga auch einfach dazu. Es wird wenige Partien geben, die man einfach mal so im Vorbeigehen gewinnen wird und von daher, war es ein verdienter Sieg“, betonte FCE-Coach Christian Ehrenberg.