1 Dominik Eitel bleibt Cheftrainer der FCE-Männer. Foto: Michael Treutner

Trainer Dominik Eitel verlängert beim FC Esslingen über das Saisonende hinaus und arbeitet mit Hochdruck am Klassenverbleib.











Link kopiert

Ob Dominik Eitel ein Fan der Musikgruppe Eagles ist, ist nicht bekannt. Der Titel „The Long Run“ der Band dürfte dem Trainer des abstiegsgefährdeten Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen aber auf jeden Fall gefallen. „In the long run“ will er mit der Mannschaft Erfolg haben, betont Eitel mehrmals. Und deshalb hat der Mann, der nach seiner Klassenverbleib-Rettungstat in der vergangenen Saison zur FCE-Jugend zurückkehrte und im Oktober nach der Beurlaubung von Tobias Hofmann erneut einsprang, diesmal vorzeitig seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert. In the long run – auf lange Sicht ist sein Engagement nun also ausgelegt. Auch Co-Trainer José Garcia hat verlängert. Marco Stege, der Eitel bereits bei der U 15 zur Seite stand, kommt als neuer Assistenzcoach dazu.