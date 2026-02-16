Fußball – Verbandsliga: Dominik Eitel: vom Retter zum Entwickler
1
Dominik Eitel bleibt Cheftrainer der FCE-Männer. Foto: Michael Treutner

Trainer Dominik Eitel verlängert beim FC Esslingen über das Saisonende hinaus und arbeitet mit Hochdruck am Klassenverbleib.

Ob Dominik Eitel ein Fan der Musikgruppe Eagles ist, ist nicht bekannt. Der Titel „The Long Run“ der Band dürfte dem Trainer des abstiegsgefährdeten Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen aber auf jeden Fall gefallen. „In the long run“ will er mit der Mannschaft Erfolg haben, betont Eitel mehrmals. Und deshalb hat der Mann, der nach seiner Klassenverbleib-Rettungstat in der vergangenen Saison zur FCE-Jugend zurückkehrte und im Oktober nach der Beurlaubung von Tobias Hofmann erneut einsprang, diesmal vorzeitig seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert. In the long run – auf lange Sicht ist sein Engagement nun also ausgelegt. Auch Co-Trainer José Garcia hat verlängert. Marco Stege, der Eitel bereits bei der U 15 zur Seite stand, kommt als neuer Assistenzcoach dazu.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.