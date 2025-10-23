Fußball – Verbandsliga: Dominik Eitel, der Stabilisator
1
Manuel Eitel ist wieder der Chef an der Seitenlinie des FCE. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Warum Dominik Eitel überzeugt ist, den Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen erneut vor dem Abstieg zu bewahren und warum der Verein so gut zu ihm passt.

Als Dominik Eitel von verschiedenen Seiten zur Rückkehr auf die Verbandsliga-Trainerbank des FC Esslingen gratuliert wurde, hat ihn einerseits gefreut, dass der Vorgang wahrgenommen wurde. Aber es hat ihn auch ein bisschen irritiert. „Ich sehe das überhaupt nicht als Beförderung, ich habe mich ja nicht dafür beworben. Ich helfe“, sagt der bisherige Jugendcoach. Nach der Schlussphase der vergangenen Saison ist es das zweite Mal, dass Eitel bei den FCE-Männern einspringt. Aber diesmal ist die Situation eine andere. Schwer ist die Aufgabe allemal – und für Eitel eine Herzensangelegenheit, sie anzugehen.

