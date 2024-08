Fußball-Verbandsliga: Das Aushängeschild des Esslinger Fußballs

1 Das FCE-Team, hinten von links: Davud Vehab, Aleksandar Mojasevic, Jonas Eichinger, Louis Mahjen, Nico Hummel, Anastasios Ketsemenidis, Othniel Boketsu, Loris Portella, Danis Dipa, Amir Brockman. Mitte von links: Trainer Christian Ehrenberg, Co-Trainer Dominik Eitel, Kimi Kerber, Timo Müller, Enbiya Sengönül, Luka Havjar, Lukas Glaser, Luis Eren Deniz, Maurice Regber, Co-Trainer Fatih Aksu, Betreuer Jens Nothdurft. Vorne von links: Kalle Maier, Florian Haradinaj, Marcel Sichwardt, Paul Ulmer, Johannes Lipp, David Srsa, Emin Sarikurt, Dario Pepe. Es fehlen: Hrvoje Markic, Dominik Lleshaj, Dimitrios Filippidis, Lucas Hägele. Foto: /FC Esslingen

Fußball-Verbandsliga-Aufsteiger FC Esslingen steht vor einer besonderen Saison – auch für Trainer Christian Ehrenberg. In Sachen Verantwortung rücken Eigengewächse nach.











Souveräner Marsch durch die Landesliga, der erste Fußball-Verbandsligist in der Region seit dem Jahr 2000, die erste Mannschaft, die den EZ-Fußballpokal vier Mal in Folge gewonnen hat – es läuft bei den Kickern des FC Esslingen. Am Samstag beginnt für die Mannschaft nach vier Aufstiegen in sechs Jahren das Abenteuer Verbandsliga, um 17.30 Uhr kommt Türkspor Neckarsulm, der Dritte der vergangenen Saison, in den Sportpark Weil. Die Erfolgsgeschichte soll auch in Liga sechs weitergehen.