Fußball – Verbandsliga: Christian Ehrenberg tritt beim FC Esslingen zurück

1 Christian Ehrenberg ist nicht mehr FCE-Trainer. Dominik Eitel (links dahinter) übernimmt als Interimscoach. Foto: /Herbert Rudel

Der Coach zieht die Konsequenz aus der Niederlagenserie. Co-Trainer Dominik Eitel übernimmt bis zum Saisonende.











Das ist ein Paukenschlag: Christian Ehrenberg ist als Trainer des Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen zurückgetreten. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, hat der Coach den Club darüber informiert, sein ohnehin am Ende der Saison auslaufendes Engagement sofort zu beenden. „Damit sollen dem Verein und der Mannschaft nochmals neue Impulse für den anstehenden Abstiegskampf gegeben werden“, heißt es in einer Mitteilung der Esslinger. Co-Trainer Dominik Eitel soll das Team bis zum Saisonende betreuen, dann soll wie geplant Tobias Hofmann übernehmen.