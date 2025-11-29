1 Till Schubarth schreit nach dem Tor zum 1:0 sein Glück in die Welt hinaus. Foto: Michael Treutner

Die Entwicklung beim Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen stimmt. Beim Sieg gegen Topteam TSV Berg überzeugt der FCE zum wiederholten Mal.











Gerade hatte die Nachspielzeit begonnen. Florian Nikl rannte, verfolgt von einem müden Gegenspieler, auf das Tor zu und schob flach ein. Es brachen alle Dämme – Mitspieler, Ersatzspieler, ausgewechselte Spieler, Trainer, Betreuer stürmten auf das Spielfeld und bildeten eine Jubeltraube. Jetzt endlich konnten sie sich beim FC Esslingen sicher sein und kurz danach pfiff der hervorragend leitenden Schiedsrichter John Köber die Partie der Fußball-Verbandsiga gegen den TSV Berg ab. Mit 4:1 (2:0) besiegte der bisherige Drittletzte den Dritten und belohnte sich damit nicht nur für eine starke Leistung in diesem Spiel, sondern für eine Mut machende Entwicklung in den vergangenen Wochen.