Fußball – Verbands- und Landesliga: FC Esslingen möchte dem Favoriten „ein Bein stellen“

Während die Fußballer des FC Esslingen bereits zwei Saisonspiele in der Verbandsliga hinter sich gebracht haben, sind die Landesligisten TSV Köngen und FV Neuhausen am vergangenen Sonntag in die Runde gestartet – und holten dabei jeweils einen Sieg. Beim FCE sieht die Lage derweil anders aus: In beiden Partien kassierten die Esslinger hohe Niederlagen und wollen nun am Sonntag (16.30 Uhr) bei den Young Boys Reutlingen punkten.