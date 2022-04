1 Am Ende verliert der FV Neuhausen den Balltanz gegen den FV Plochingen. Foto: /Herbert Rudel

In der Fußball-Bezirksliga siegt der FV Plochingen gegen den FV Neuhausen mit 2:0. Im Spiel der beiden Tabellennachbarn treffen auch zwei Brüder aufeinander.















Link kopiert

Wechsel gibt es in den unteren Fußballligen demnächst auf der Trainerbank, die Tabellenlage bleibt einigermaßen starr. In der Bezirksliga gewinnt der FV Plochingen ein Bruderduell gegen den FV Neuhausen, der FC Esslingen unterliegt dem Kellerteam TSV Weilheim. In der Kreisliga A trennt sich der TV Hochdorf von Coach Ulrich Thon und auch der TSV RSK Esslingen II hat bald einen neuen Trainer.