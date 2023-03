1 An diesem Samstag heißt es für die Fußballer beim VfB Reichenbach Erste-Hilfe-Kurs statt Kicken – aus gutem Grund. Foto: dpa/Jan Woitas

Zu den Aufgaben von Sportklubs gehört es auch, Verletzte zu versorgen. Der VfB Reichenbach nimmt diese Aufgabe ernst und schult seine Fußballer in Erster Hilfe.















An diesem Samstag wird beim VfB Reichenbach nicht Fußball trainiert, sondern Erste Hilfe. Wie wichtig das ist, hat eine Reihe ziemlich schwerer Verletzungen den Verantwortlichen des Klubs im vergangnen Herbst vor Augen geführt. Innerhalb von zwei Monaten, an acht Spieltagen, waren bei Fußballspielen des VfB Reichenbach insgesamt sieben erheblich oder sogar schwerer Verletzte zu verzeichnen. Ein gebrochenes Handgelenk, ein Verdacht auf Jochbeinbruch, mehrere stark blutende Platzwunden, schwere Prellungen an den Fußgelenken oder der Verdacht auf einen Schlüsselbein-Bruch gehörten dazu.