1 Das Köngener Team, hinten (immer von links): Nico Hummel, Kevin Kaiser, Philipp Nuffer, Deniz Pero, Darius Stehling, Moritz Waggershauser, Denis Vrljicak. Zweite Reihe von hinten: Julius Löfflath, Simon Prinz, Daniel Zimmermann, Max Schlotterbeck, Louis Hartenstein, Luca Beck, Sven Dobler, Daniel Seidler. Zweite Reihe von vorne: Teammanager Sven Ertinger, Torspielertrainer Volker Widmann, Betreuer Volker Ries, Abteilungsleiter Achim Wunderwald, Betreuerin Heike Kaschel, Physiotherapeut Andreas Peters, Sportlicher Leiter Stephan Hartenstein, stellv. Abteilungsleiter Edo Kaltak, Trainer Sascha Strähle. Vorne: Florian Bauer, Tim Fallscheer, Toni Panne, Tim Seeger, Felix Rühs, Mika Class, Claudio Portale, Max Herz, Dennis Essert. Es fehlen: Co-Trainer Jan Horeth, Kim Ehrler, Dominik Signus, Michael Rüttinger. Foto: privat

Zwei Mal hat der coronabedingte Spielabbruch die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen vor dem Abstieg bewahrt. Das wollen sie ausblenden und nach vorne schauen.

Köngen - Nachdem die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen in den vergangenen beiden Spielzeiten mit durch „glückliche“ Umstände vor dem Abstieg bewahrt worden sind, ist das Ziel für die kommende Saison klar: Sie wollen den Klassenverbleib regulär schaffen. Zwei Mal waren sie auf einem Abstiegsplatz, und zwei Mal musste die Saison aufgrund der Coronapandemie abgebrochen werden. Wäre die Saison weitergeführt worden, wäre es für die Köngener vermutlich schwer gewesen, in der Landesliga zu bleiben. Doch das ist für das Team Geschichte. Am 7. August geht die neue Saison los; die Mannschaft, und allen voran Trainer Sascha Strähle, schauen jetzt nach vorne.