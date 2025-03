Fußball-Transfers im Kreis Esslingen: Timo Müller wechselt nach Denkendorf

1 Mittelfeldstratege Timo Müller wechselt zum A-Ligisten TSV Denkendorf. Foto: Herbert Rudel

Mittelfeldakteur Timo Müller wechselt vom Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen nach Denkendorf. Ebenfalls zieht es den Stürmer Yannik Kögler von den SF Dettingen in der kommenden Runde zum Bezirksligisten TSV Köngen – und übernimmt die Rolle als spielender Co-Trainer.











Link kopiert

Die Fußballer des TSV Denkendorf stehen als Tabellenzweiter in der Kreisliga A gut da – und sie können einen hochkarätigen Zugang für die kommende Saison verkünden: Timo Müller kommt vom Verbandsligisten FC Esslingen nach Denkendorf. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kickt seit dem Jahr 2018 und damit dem Start des Männerfußballs des Vereins beim FCE, in der laufenden Saison stand er bei 16 der bisher 18 Partien auf dem Feld.

„Timo war viele Jahre lang mein Nebensitzer in der Kabine“, erklärt Denkendorfs spielender Co-Trainer Georgios Natsis, der im vergangenen Sommer aus Esslingen nach Denkendorf gewechselt war, und freut sich: „Er ist ein Leader auf dem Platz, ein Stratege. Und er ist ein toller Mensch.“

TSV Köngen plant voraus

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Beim TSV Köngen laufen die Planungen für die kommende Saison indes auf Hochtouren: Der derzeitige Spielertrainer der SF Dettingen – die in der Fußball-Kreisliga A kicken – Yannik Kögler schließt sich zur kommenden Runde dem Bezirksligisten an. Bei den Köngenern wird der 32-jährige Mittelstürmer die Rolle des spielenden Co-Trainers übernehmen und künftig an der Seite des spielenden Chefcoaches Domenic Brück agieren. Die beiden kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit beim Verbandsligisten 1. Göppinger SV.