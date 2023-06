1 Eine häufig zu beobachtende Szene: Patrick Werner hat getroffen und die Kameraden eilen herbei, um zu gratulieren. Foto: /Herbert Rudel

Der Top-Torschütze des FV Neuhausen und der gesamten Fußball-Bezirksliga, springt bald zwei Klassen höher zum TSV Oberensingen.















Auf dem Platz ist es nicht gerade die Art von Patrick Werner, sich zurückzuhalten. Das wissen auch die Gegner und obwohl sie sich darauf einstellen, ist er von ihnen kaum zu stoppen. 41 Tore hat der Stürmer des FV Neuhausen in der am Samstag zu Ende gehenden Saison geschossen, und das, obwohl die Mannschaft insgesamt eine enttäuschende Runde spielt. Am vergangenen Samstag aber wusste Werner, wem die Show gehört: Der 24-Jährige war live dabei, als der TSV Oberensingen den Aufstieg in die Verbandsliga klar gemacht hat. „Ich war in Zivil da und habe mich natürlich auch gefreut“, erzählt er, „aber ich bin dann mal nach Hause gegangen.“ Nach sieben Jahren in Neuhausen wird Werner in der nächsten Saison für Obensingen spielen.