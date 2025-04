Fußball-Transfer: Auch Dominik Lleshaj wechselt vom FC Esslingen nach Denkendorf

1 Dominik Lleshaj wird dem FCE in dieser Runde noch dabei helfen, den Klassenverbleib in der Verbandsliga zu erreichen. Foto: /Robin Rudel

Den langjährigen Leistungsträger des Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen Dominik Lleshaj zieht es im Sommer zum TSV Denkendorf.











Link kopiert

Der 22-jährige Dominik Lleshaj ist seit der Jugend als Fußballer beim FC Esslingen mit dabei. Er war maßgeblich am Esslinger Durchmarsch von der Kreisliga B in die Verbandsliga beteiligt. Etliche Erfolge – unter anderem wurde er zum besten Spieler des EZ-Pokals 2023 ausgezeichnet – prägten dabei seinen Weg. Nun wird Lleshaj den FCE nach der Saison verlassen und zum derzeitigen Kreisliga-A-Team TSV Denkendorf wechseln. Er ist nicht der Einzige: Denn neben Timo Müller sowie David Srsa sind es so gleich drei Spieler, die es im Sommer vom FCE nach Denkendorf ziehen wird.