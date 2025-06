Fußball – Trainerwechsel: TSV Deizisau: Neustart mit Felix Luz

1 Für die VfB-Traditionself will Felix Luz weiter kicken, in Deizisau will er sich ganz auf die Aufgabe als Coach konzentrieren. Foto: Herbert Rudel

Nach dem so gut wie sicheren Abstieg des TSV Deizisau in die Kreisliga A verabschiedet sich Trainer Damian Nagler und der Ex-Profi Felix Luz übernimmt.











Link kopiert

Elf Tore müssten sie am letzten Spieltag aufholen. Daran glauben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Deizisau vor dem Anpfiff der Begegnung mit dem VfL Kirchheim am Samstag um 16 Uhr auf der heimischen Hinteren Halde selbst nicht. Der Begriff „Kreisliga A“, den sie seit dem Jahr 2006 nicht mehr verwenden mussten, wurde jetzt schon wieder ins Vokabular der Deizisauer aufgenommen. Das tut auch Felix Luz. Der 43-jährige Ex-Profi, der seit ein paar Jahren immer wieder bei den Deizisauern mitkickt, wird die Mannschaft in der KLA trainieren. Damian Nagler, der die Deizisauer erst im Januar von Denis Egger übernommen hatte, gab den Posten auf. Vor dem Auftritt gegen Kirchheim ist nur noch die Rede davon, Routiniers wie Dennis Eiberle und Max Ganter, die ihre Karriere beenden, sowie Philipp Kaufmann, der zum TV Hochdorf wechselt, „ordentlich zu verabschieden“, wie es Spielleiter und Macher Thomas Stiehl ausdrückt. Und vom Neustart mit Luz.