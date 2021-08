1 Der Aichwalder Tim Tropschuh (links) ist seinem Verfolger Abdoulie Trawally ebenso enteilt, wie der ASV der Wernauer Zweiten im Spiel der dritten Bezirkspokal-Runde. Foto: /Jörn Kehle

Der Bezirksligist FV Plochingen unterliegt in Runde dfei beim A-Ligisten TSV Harthausen mit 4:6. Neuhausen braucht zum Weiterkommen gegen Neckartailfingen ein Elfmeterschießen.

Kreis Esslingen - Der FV Plochingen verliert überraschend – und trotz einer 3:1-Pausenführung – beim TSV Harthausen mit 4:6 und scheidet in Runde drei aus dem Bezirkspokal Neckar/Fils aus. Der FC Esslingen gewinnt kampflos 3:0, da Berkheim nicht genügend Spieler zusammen bekommt und die Partie deshalb abgesetzt werden musste. Ein torreiches Spiel fand dagegen in Neuhausen statt – das Ergebnis nach der regulären Spielzeit lautete 5:5. Im anschließenden Elfmeterschießen hatte der FVN die besseren Nerven und setzte sich am Ende mit 10:8 gegen Neckartailfingen durch.

Ganz unabhängig davon, ob sich ein Esslinger Team für das Pokalfinale qualifiziert, wird Esslingen dort so oder so involviert sein: Das Endspiel findet, wie es die Führungsspitze des Bezirks festgelegt hat, am Sonntag 22. August, unter der Ausrichtung des GFV Odyssia in Esslingen-Zell statt.

Neuhausen – Neckartailfingen 10:8 n. E.

Tore: 1:0 Novak (10.), 1:1 Grözinger (13.), 2:1 Werner (18), 2:2 Plachy (21.), 2:3 Plachy (45.), 2:4 Grözinger (48.), 3:4 Colic (56./Elfmeter), 4:4 Vidic (59.), 4:5 Matthias Wilhelm (60.), 5:5 Colic (72.), Torschützen im Elfmeterschießen für Neuhausen: Schneider, Colic, Galigiannidis, Denzinger, Werner; für Neckartailfingen: Plachy, Riehle, Guillen.

TB Ruit – ASV Spartania Eislingen 2:1

Tore: 0:1 Toska (16.), 1:1 Hofmann (54.), 2:1 Scott Würschum (89.).

Gelb-Rote Karte: Spartania Eislingen (72.).

TSV Harthausen – FV Plochingen 6:4

Tore: 0:1 Warth (3.), 1:1 Savic (34.), 1:2 Warth (41), 1:3 Warth (45.), 2:3 Lovric (50.), 3:3 Sacic (54.), 4:3 Haas (61.), 5:3 Rossricker (74.), 6:3 Savic (84./Elfmeter), 6:4 Warth (89./Elfmeter).

Gelb-Rote Karte: Urban (61./FV Plochingen).

TSV Scharnhausen – 05 Nürtingen 2:7

Tore: 0:1 Turan (6.), 1:1 Schmauk (17.), 1:2 Minteh (22.), 1:3 Koretsis (42./Eigentor), 2:3 Kobelt (75.), 2:4 Mamanzougou (83.), 2:5 Mamanzougou (85.), 2:6 Mamanzougou (89.), 2:7 Sama (90.).

TSG Esslingen – SGEH 1:2

Tore: 1:0 Aktan (2.), 1:1 Oswald (42.), 1:2 Kuhn (67).

Berkheim – FC Esslingen abgesetzt, 0:3

Da der TSV Berkheim nicht genügend Spieler zusammen bekam, wurde die Begegnung abgesetzt und mit 3:0 für den FC Esslingen gewertet.

TSV Denkendorf – TSV Deizisau II 6:0

Tore: 1:0 Eder (28.), 2:0 Piskureck (30.), 3:0 Deuschle (43.), 4:0 Weiß (47.), 5:0 Stedler (57.), 6:0 Tobias Kurz (77.).

TSV Denkendorf II – TSV Schlierbach 1:2

Tore: 0:1 Michele Canora (39.), 2:0 Michele Canora (67.), 1:2 Dominik Pomor (86.).

TSV Wernau II – ASV Aichwald 0:6

Tore: 0:1 Munz (13.), 0:2 v. Kirchbach (32.), 0:3 v. Kirchbach (42.), 0:4 Seifried (74.), 0:5 v. Kirchbach (78.), 0:6 Bender (88.).Rote Karte: Trawally (60./TSV Wernau II) .