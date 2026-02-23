Fußball – Termine der Nachholspiele: Neue Neuansetzung der Fußballspiele

1 Das Bezirksliga-Derby zwischen dem FV Plochingen und TSV RSK Esslingen ist noch nicht neu terminiert. Foto: oh

Nach der erneuten Absage stehen die Nachholtermine der Fußballspiele in der Kreisliga A 1, B 1 sowie B 2 fest. Nur das Bezirksliga-Derby ist noch nicht terminiert.











Link kopiert

„Ich hoffe, dass die Wetterbedingungen dann endlich passen“, schloss Michael Lenz, der Fußball-Staffelleiter der Kreisliga A 1 und B 1, seine Mail, in der er die neuen Termine der am vergangenen Sonntag bereits zum zweiten Mal abgesagten Partien verkündete.

Bezirksliga-Derby noch nicht terminiert

Auch in der von Armin Sigler betreuten B 2 sind die Spiele neu angesetzt. Lediglich der neue Nachholtermin für das Bezirksliga-Derby zwischen dem FV Plochingen und dem TSV RSK Esslingen steht noch nicht fest, soll es laut Staffelleiter Günther Friess aber noch in dieser Woche tun.

Bezirksliga: FV Plochingen – TSV RSK Esslingen noch offen.

Kreisliga A: FV Plochingen II – FV Neuhausen II (Di., 17. März, 19.30 Uhr), SC Altbach II – TV Unterboihingen, SG Eintracht Sirnau – TB Ruit (beide Do., 19. März, 19.30 Uhr), TSV Wernau – TSV Deizisau (Mi., 1. April, 19.30 Uhr).

Kreisliga B, Staffel 1: SGM Lichtenwald/Winterbach II – TSV RSK Esslingen II (Di., 10. März, 19.30 Uhr), SC Altbach II - TSV Berkheim II, SG Eintracht Sirnau II – TB Ruit II (beide Di., 24. März, 19.30 Uhr).

Staffel 2: SGM Lichtenwald/Winterbach – TSV Wernau II, Wernauer SF – SGM Hochdorf II/Schlierbach II (Do., 12. März, 19.30 Uhr).