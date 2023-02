Auf die Amateurfußballer kommen einige Veränderungen zu. Der Mangel an Schiedsrichtern bereitet große Sorgen. Vermutlich gibt es wieder acht B-Ligen.















Insgesamt war es ein harmonischer außerordentlicher Staffeltag, zu dem sich die Fußballfunktionäre des Bezirks Neckar/Fils versammelt hatten. Aber auch an diesem Vormittag in Albershausen wurde deutlich, dass der Bezirkschef Rainer Veit manchmal an seinen Fußballern verzweifelt. Dass 40 der 130 Vereine keinen Vertreter geschickt hatten, ließ ihn „geladen bis unter die Haarspitzen“ auf dem Podium sitzen. Und was die Zahl der Schiedsrichter und die damit verbundenen (Nicht-) Besetzungen der Begegnungen betrifft, malte Veit ein düsteres Bild.