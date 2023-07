Der Bezirksvorsitzende Rainer Veit macht beim Fußball-Staffeltag in Reichenbach eine klare Ansage. Neu in der Kreisliga B 1 ist die SG Schurwald.















Als „die Karawane“ in Reichenbach Halt machte, waren einige der Vereinsvertreter schon über viele Dinge informiert. Denn eben diese Karawane, als die der Fußball-Bezirksvorsitzende Rainer Veit die derzeitigen Reisen der Funktionäre von Staffeltag zu Staffeltag bezeichnet, hatte ihren Start zwei Tage zuvor in Deizisau. Als da die Bezirksliga tagte, wurden Regeländerungen und Termine bekannt gegeben – die Amateursaison beginnt am 27. August – und es wurde wie jedes Jahr und völlig zurecht auf den Mangel an Schiedsrichtern hingewiesen.