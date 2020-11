1 Der 20. Geburtstag des Fanclubs konnte noch richtig gefeiert werden. Der ehemalige VfB-Finanzvorstand Ulrich Ruf (Zweiter von links) gratulierte in der „Brustring-Stube“ den Gründungsmitgliedern. Foto: Rolf Löffler

Der Köngener VfB-Fanclub feiert Geburtstag, muss das Fest dazu aber verschieben.

Köngen - Die Helden in den kurzen Hosen geben die Reiseziele vor. Zurzeit allerdings geht diesbezüglich nichts. Und in den vergangenen Jahren ging es immer wieder nach Hamburg oder Nürnberg statt nach Barcelona oder Stockholm. Das kann auch schön sein. Schön war es oft in den vergangenen 25 Jahren für die Mitglieder des VfB-Fanclubs G.u.S. Köngen. Aber so, wie zurzeit die gemeinsamen Auswärtsfahrten zu den Spielen ausfallen, konnte auch das Jubiläum in dieser Woche nicht gefeiert werden. Grund zur Freude und in Erinnerungen zu schwelgen, ist es trotzdem.