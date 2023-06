Die letzten Entscheidungen im Amateurfußball sind gefallen. Der VfL verdrängt in der Bezirksliga Eislingen von Platz zwei. Faurndau muss in die Abstiegsrelegation.















Neben Trikotsatz, Wasser und Spielbällen war am letzten Spieltag der Amateurfußballligen im Bezirk Neckar/Fils auch die Bierkiste mit im Gepäck, die gekühlt in der Kabine wartete, um auf einen gelungenen Saisonabschluss anzustoßen – oder gar den Frust zu unterdrücken. Die einen marschieren als Meister vorne weg, andere finden sich überraschend im Niemandsland der Tabelle wieder oder sahen sich schon vorab gezwungen sich mit dem Abstieg zurechtzufinden und für wiederum andere ging es noch um etwas – Aufstieg und Relegationsplatz, entweder eine Spielklasse höher oder eine tiefer. Vor allem auf den Plätzen in Kirchheim und im Stadtteil Ötlingen in der Kreisliga B, Staffel 2, glühten am Samstagnachmittag die Akkus der Smartphones einiger Zuschauer und Auswechselspieler, die mit bangem Blick auf den anderen Platz schauten.