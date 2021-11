1 Für die Fußballer ist es ein Déjà-vu – es droht wieder eine Spielpause. Foto: /Herbert Rudel

Während etwa die Handballer weiterspielen wollen, könnte der Württembergische Fußball-Verband schon an diesem Freitag die Spiele bis Jahresende absagen.















Esslingen - Angelika Aichele und Udo Kressler hatten die Sache im Griff. Jeder Zuschauer, der am Mittwochabend die Sporthalle 1 in Nellingen betreten wollte, um das Derby der 3. Handball-Liga zwischen den TVN-Frauen und dem TSV Wolfschlugen zu sehen, musste sich registrieren, einen Geimpft- oder Genesennachweis vorlegen sowie – zum ersten Mal – zusätzlich einen zertifizierten Antigen-Test. Und die Besucher mussten damit an Aichele und Kressler vorbei. Als die beiden Teams im Oktober 2019 zum letzten Mal an selber Stelle aufeinandertrafen, waren 400 Fans in der Halle. Die 250, die bereit waren, diesmal die vom Gesetzgeber aufgestellten Hürden zu überspringen, waren angesichts dieser Tatsache ein ordentlicher Wert. Platz genug zum Abstandhalten war auf den Rängen trotzdem.