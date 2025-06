Fußball – Relegation: TSV Denkendorf will die „gute Saison bestätigen“

1 Liegenbleiben ist für die Denkendorfer keine Option. Die TSV-Kicker wollen ins Relegationsfinale einziehen und die Hürde Wäschenbeuren überstehen. Foto: Archivfoto/Herbert Rudel

Die Kicker des Kreisliga-A-1-Zweiten streben in der Relegation den Aufstieg an. Der VfB Oberesslingen/Zell möchte die „verkorkste Saison retten“.











Die allermeisten Amateurfußballer befinden sich in der Sommerpause und legen die Füße hoch, ehe die Vorbereitung auf die nächste Saison beginnt. Für ein paar vereinzelte Teams aus der Region geht es aber noch um was, nämlich um den Aufstieg oder den Klassenverbleib. Der Zweitplatzierte der Kreisliga A 1, TSV Denkendorf, der VfB Oberesslingen/Zell (Abstiegsrelegationsplatz 14) sowie der B-1-Liga-Zweite TSV Scharnhausen machen dabei am Wochenende in der Relegation den Anfang. Bezirksligist TSV Berkheim, der sich durch einen starken Schlussspurt noch auf den Relegationsplatz rettete, trifft erst am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) in Bad Boll auf die SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang (Zweiter der Kreisliga A 2).