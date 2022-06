1 Zweikämpfe wie hier zwischen Andreas Wittich (links) und Sandokan Hatip und viele Zuschauer – das ist Relegation. Foto: /Herbert Rudel

Odyssia Esslingen verliert das Relegationsspiel mit 1:6 und steigt aus der Kreisliga A ab.















Sie hatten sich viel vorgenommen – das hörte man auch. „Wir werden alles geben, um in dieser sch... Liga zu bleiben“, riefen sich die Spieler von Odyssia Esslingen im Mannschaftskreis vor dem Anpfiff des ersten Relegationsspiels zur Kreisliga A zu. In der 2. Minute kassierte die Mannschaft gegen den B-2-Zweiten FV Plochingen II den Treffer zum 0:1, nach nicht einmal einer Viertelstunde stand es auf dem Platz des TB Ruit 0:2 – nach dem am Ende zu hoch ausgefallenen 1:6 (0:3)-Endstand war der Weg runter in die Kreisliga B besiegelt. Die Plochinger haben am kommenden Donnerstag (15 Uhr in Ebersbach) die Chance, mit einem weiteren Erfolg gegen den SV Mettingen den Aufstieg in die Kreisliga A zu schaffen.