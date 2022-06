Die SGM will unbedingt hoch

1 Auch SGM-Trainer Simom Heller ist optimistisch. Foto: /oh

Die Fußball-Frauen von Wendlingen/Ötlingen starten gegen Frommern in die Relegation.















Link kopiert

Lange genug Zeit hatten die Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Schon drei Spieltage vor dem Ende der regulären Spielzeit stand fest, dass das Team von Trainer Simon Heller in der Endabrechnung auf Platz zwei der Landesliga-Tabelle liegen und in der Relegation zur Verbandsliga antreten wird. Am Sonntag (15 Uhr) geht es im heimischen Stadion im Speck mit dem ersten Spiel los. Gegner ist der TSV Frommern, den Zweiten der anderen Landesligastaffel. Und SGM-Spielleiter Uwe Starz sagt: „Es ist schwer einzuschätzen, wie die Chancen sind.“