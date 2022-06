1 Wieder aufstehen für die nächste Chance heißt es für die Deizisauerinnen und Kapitänin Alexandra Berner (links). Foto: /Herbert Rudel

Während die Deizisauer Fußballerinnen in der Relegation drei Hürden vor sich haben, fällt zwischen den Männern aus Mettingen und Plochingen eine Entscheidung.















Link kopiert

Relegationsspiele sind Entscheidungsspiele und die sollte man besser positiv angehen. So halten es die Teams aus der Region, die am Mittwoch und Donnerstag im Einsatz sind. Im Duell zwischen dem SV Mettingen und dem FV Plochingen II am Donnerstag (15 Uhr) fällt die Entscheidung, welches Team in die Kreisliga A aufsteigt, die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau können nach dem verspielten direkten Aufstieg am Mittwoch (18 Uhr) gegen die SG Schorndorf die erste von drei Hürden auf dem Weg in die Landesliga nehmen.