1 So viel Platz wie in dieser Szene hatte Alexandros Plexidas vom TSV RSK Esslingen gegen die TSG Salach nur selten. Foto: /Robin Rudel

Der TSV RSK Esslingen verliert in der Relegation zwar gegen die TSG Salach mit 0:3, steigt aber trotzdem in die Bezirksliga auf.















Link kopiert

Dass sich nach einem Finale Sieger und Verlierer freuen, kommt nicht alle Tage vor. So dürfen die Szenen, die sich am Sonntagabend nach dem Schlusspfiff im Relegationsendspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga im Waldstadion von Albershausen abgespielt haben, auch fraglos in die Kategorie „Außergewöhnlich“ eingeordnet werden. Mit 3:0 (2:0) schickte die TSG Salach den TSV RSK Esslingen zwar als Verlierer vom Platz. Ein Wiedersehen in der nächsten Saison gibt es dennoch, was daran liegt, dass einige Etagen höher der 1. FC Normannia Gmünd dem Aufstieg in die Oberliga geschafft hat.

Spielern und Fans des TSV RSK war die Niederlage demzufolge ziemlich egal, obwohl man sich rein sportlich gesehen sicher mehr vorgenommen hatte. Bereits nach vier Minuten gab es im Spiel den ersten Nackenschlag. Joel Ölkuch traf für Salach zur Führung und ließ in der 18. Minute gleich noch das Tor zum 2:0 folgen. Als drei Minuten später Fabio Greco wegen einer Tätlichkeit zu allem Überfluss die Rote Karte sah, war das, nicht zuletzt der hohen Temperaturen wegen, schon fast die Vorentscheidung.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Relegation Einige Finals nur noch für die Statistik Auf etlichen Fußballplätzen war alles für die finalen Entscheidungen angerichtet. Doch so manches Resultat war letztlich nur noch formhalber von Interesse.

Die Partie verflachte im Anschluss denn auch zusehends, ehe Rudi Prontkelevic (80.) mit dem 3:0 den Deckel auf den TSG-Sieg vollends draufmachte. Zu diesem Zeitpunkt waren die RSKler nur noch zu neunt auf dem Feld, da in der 67. Minute Lasse Prömel ebenfalls mit rot vom Platz geschickt worden war. Einen ausführlichen Bericht zu der Begegnung gibt es bei uns im Laufe des Montags.