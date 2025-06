Fußball – Relegation: Berkheim erwartet „ein Duell auf Augenhöhe“

1 Die Berkheimer Kicker wollen an die Leistungen der vergangenen Bezirksliga-Spiele anknüpfen. Foto: oh

Der TSV Berkheim trifft am Mittwoch in Bad Boll im ersten Entscheidungsspiel zur Fußball-Bezirksliga auf die SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang und möchte ins Relegationsfinale einziehen.











Ein paar Fußball-Relegationsspiele sind bereits abgepfiffen und die Entscheidungen stehen kurz bevor. Der TSV Denkendorf (Zweiter der Kreisliga A 1) gewann gegen den TSV Wäschenbeuren (A 3) mit 3:1 nach der Verlängerung – und hat nun noch Zeit, durchzuatmen, ehe das finale Entscheidungsspiel zur Bezirksliga am Sonntag (15.30 Uhr) ansteht. Denkendorfs Gegner wird dabei erst noch am Mittwoch (18.30 Uhr) ermittelt, wenn sich die SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang (KLA 2) und der Bezirksligist TSV Berkheim auf dem Rasenplatz in Bad Boll gegenüberstehen. „Es wird eine schwierige Aufgabe und ein Duell auf Augenhöhe. Wir müssen unsere beste Leistung abrufen“, sagt Berkheims Abteilungsleiter Uwe Willinger.

VfBOEZ trifft auf den TSV Notzingen

Ebenfalls noch eine entscheidende Partie vor sich haben die A-Liga-Kicker des VfB Oberesslingen/Zell, die im ersten Spiel den TSV Scharnhausen (KLB 1) knapp mit 3:2 bezwangen. Der VfBOEZ trifft am Donnerstag (15.30 Uhr) im Relegationsfinale zur A-Liga in Unterboihingen auf den TSV Notzingen (Zweiter der B-2-Liga).