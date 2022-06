1 Frust statt Aufstiegsjubel herrscht nach dem Schlusspfiff. Foto: /Herbert Rudel

Das TSV-Team verspielt den direkten Aufstieg in die Landesliga und hat nun noch eine Chance in der Relegation. 2:3-Niederlage gegen den SV Eintracht Kirchheim.















So hatten sich die Fußball-Frauen des TSV Deizisau diesen Sonntagvormittag nicht vorgestellt. Fix und fertig lagen sie auf auf der Hinteren Halde im Gras und verstanden die Welt nicht mehr. Auch die für ein Frauen-Regionenligaspiel zahlreichen und die meiste Zeit über fröhlich gestimmten Zuschauer hatten sich auf eine ausgiebige Meisterfeier gefreut. Zehn Punkte betrug zur Saisonhalbzeit an der Tabellenspitze noch der Vorsprung. Nachdem der kräftig zusammengeschmolzen war, hätte im letzten Saisonspiel ein Sieg gegen den SV Eintracht Kirchheim gereicht. Doch es wurde eine 2:3 (2:1)-Niederlage. Und als ob die Qual durch die unerwartete Schlappe nach 2:0-Führung nicht schon groß genug gewesen wäre, mussten Spielerinnen, Trainer und Fans abwarten, wie das zwei Stunden später angepfiffene Spiel von Verfolger FC Ellwangen gegen die TSF Ludwigsfeld endete. Ellwangen gewann mit 3:2, ist Meister und die Deizisauerinnen müssen in die Relegation. „An die hatte ich keinen Gedanken verschwendet“, sagte Spielführerin Alexandra Berner frustriert.