6 Noah Ganaus musste nach seiner Roten Karte vom Feld. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

In der Fußball-Regionalliga hat der VfB Stuttgart II sein letztes Heimspiel der Saison gegen Kickers Offenbach mit 2:4 verloren. Es war einiges los im Gazi-Stadion.















Wer sich am Samstagmittag ins Gazi-Stadion auf der Waldau begab, um ein unterhaltsames Fußballspiel zu sehen, wurde nicht enttäuscht. Auch wenn es aus Sicht des VfB Stuttgart II im letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison 2021/22 eine 2:4-Niederlage gegen Kickers Offenbach gab, bekamen die Zuschauer einiges geboten.

Allein in der ersten Halbzeit fielen fünf Tore. Bereits in der 1. Minute ging der Gast aus Offenbach durch Serkan Firat in Führung. Der VfB II antwortete in der 9. Minute durch Mateo Klimowicz, der zum 1:1 vollstreckte. Doch lange währte die Freude nicht, denn bereits zwei Minuten später brachte Tunay Deniz Offenbach wieder in Führung. Diese baute Davud Tuma in der 27. Minute aus. Wenig später verkürzte Noah Ganaus auf 2:3 (34. Minute). Nach diesen turbulenten 45 Minuten ging es in die Pause.

Zwei Platzverweise für den VfB II

Nach dem Wechsel beruhigte sich das Spiel zunächst. In der 68. Minute sah Torschütze Ganaus die Rote Karte, womit der VfB II fortan nur noch zu zehnt spielte. In der 83. Minute bekam das Heimteam den nächsten Platzverweis. Jayden Bennetts sah die Gelb-Rote Karte. In der 90. Minute sorgte Deniz mit seinem zweiten Treffer per Handelfmeter dann für den 2:4-Endstand.

Der VfB II steht damit vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende auf Rang elf in der Regionalliga Südwest.