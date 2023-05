1 Im letzten Spiel unter Frank Fahrenhorst besiegte der VfB Stuttgart II die zweite Mannschaft von Mainz 05. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

Im letzten Spiel unter Trainer Frank Fahrenhorst hat die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart im Saisonfinale der Regionalliga einen Sieg eingefahren. Doch die Schwaben mussten bis zum Schluss zittern.















Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart hat zum Saisonfinale der Regionalliga Südwest den 1. FSV Mainz 05 am Bruchweg mit 1:0 bezwungen – und damit Coach Frank Fahrenhorst in seinem letzten Spiel auf der Trainerbank der Schwaben einen Sieg beschert.

Lange Zeit sah es so aus, als ob sich Mainz – vor der Partie Tabellen-9. – und der Tabellen-8. aus Stuttgart die Punkte teilen, doch dann schlug U19-Angreifer Elisio Widmann zu. In seinem ersten Regionalliga-Spiel sorgte er in der 78. Minute für den Goldenen Treffer. Zittern musste das Team von Frank Fahrenhorst allerdings noch bis zum Schluss: In der 90. Minute bekam Mainz einen Foulelfmeter zugesprochen, doch VfB-Keeper Sebastian Hornung war zur Stelle und hielt den Ball.

Neue Regionalligasaison startet am 5./6. August

Mit dem Sieg kletterten die Schwaben auf den siebten Tabellenplatz – zumindest bis zum Samstag, wenn der bisherige Tabellen-7. Offenbach auf das abgeschlagene Schlusslicht Eintracht Trier trifft.

Die neue Regionalligasaison startet am 5./6. August, das erste Training unter dem neuen Coach Markus Fiedler findet am 25. Juni statt.

Aufstellungen

Mainz 05 II Manthe - Kraft, Trapp (80. Bulic), Hartmann, Petö - Wilhelm (80. Sabani), Rupil, Derstroff (67. Jung), Mizuta (73. Brandstetter), Richter (80. Roos Trujillo)- Schmidt

VfB II Scharner (46. Hornung) – Schuster, Nothnagel, Reichardt – Drakas (80. Hetemi), Laupheimer, Bazzoli, Wolf (80. Torres), Hoppe – Paula (87. Farnerud), Sonnenwald (46. Widmann)