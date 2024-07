Fußball-Regionalliga: Stuttgarter Kickers feiern Jubiläum und Turniersieg

1 Sinan Tekerci und die Kickers blicken nach vorne. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers haben am Samstag ihr 125-Jahr-Jubiläum gefeiert – und dabei auch noch den Sieg beim dazugehörigen Mini-Turnier mit den beiden Gastmannschaften aus Regenburg und Linz in Österreich, mit denen die Kickers seit langem eine Fanfreundschaft verbindet. Zum Abschluss am Samstag bei immer noch hochsommerlichen Temperaturen im Gazi-Stadion gelang dem Regionalligisten ein 4:1-Sieg gegen den österreichischen Bundesligisten FC Blau-Weiss Linz, der zuvor gegen Jahn Regenburg 1:0 gewonnen hatte.

„Das Turnier war für alle ein Mehrwert“, sagte Sportdirektor Marc Stein zu den drei Spielen vor 2000 zahlenden Zuschauern. „Wir sind auch froh, dass wir zweimal über 90 Minuten gespielt haben. So kam jeder zum Einsatz ohne zu hoch belastet zu werden.“

Die Blauen hatten gegen Linz mehr Spielanteile, die Tore erzielten Nyamekye Awortwie-Grant (17.), David Tomic (74.), Marcel Schmidts (80.) und auch Ex-Kapitän Kevin Dicklhuber (82.) mit einem strammen Distanzschuss. Damit gehen die Kickers mit einer gelungenen Generalprobe in den Ligaauftakt am Samstag (14 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt II. Wer dann in der Startformation steht? „Wir werden diese Woche hoffentlich die letzten Puzzleteile zusammenfügen“, sagt Stein: „Und da wird es auch die eine oder andere harte Entscheidung geben.“

In Sachen Kapitän ist die schon gefallen: Nico Blank, dazu kommen David Braig und Lukas Kiefer als Stellvertreter.

Im ersten Spiel mussten sich die Kickers Jahn Regensburg 0:2 (0:0) geschlagen geben. Der Zweitliga-Aufsteiger ging durch einen Doppelschlag nach der Halbzeit (53. und 56. Minute) in Führung uns ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. „Wir müssen unser spielerische Dominanz noch etwas besser in den Strafraum bringen“, sagt Stein. Ein knappe Woche Zeit bleibt ja noch.