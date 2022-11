1 Marco Grüttner fungiert seit 2021 als Sportlicher Leiter beim SGV Freiberg – mit Beginn der Winterpause ist Schluss. Foto: Baumann/Julia Rahn

Es ist ein herber Verlust. Der Sportliche Leiter Marco Grüttner wird in dieser Winterpause sein Amt beim Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg niederlegen. Was steckt dahinter?















Sie waren Erfolge gewohnt: In der vergangenen Saison kassierte der SGV Freiberg in der Fußball-Oberliga in 38 Spielen nur eine Niederlage. Dass das für den Aufsteiger in der Regionalliga so nicht weitergehen würde, war klar. Doch ein bisschen mehr als der aktuelle Platz 14 und nur drei Siege in 16 Spielen rechnete sich das Team von Trainer Ramon Gehrmann schon aus. Zuletzt setzte es eine 0:5-Klatsche beim FSV Frankfurt. Vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen die SG Barockstadt-Fulda herrscht große Unruhe.