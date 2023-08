18 Das Homburger Waldstadion zählt zu den größten der Staffel. Wir stellen alle Spielstätten der Kickers-Gegner in unserer Bildergalerie vor. Foto: imago/Fussball-News Saarland/Fabian Kleer

Am 12. Mai 2018 haben die Stuttgarter Kickers zum bislang letzten Mal eine Partie in der Regionalliga Südwest bestritten. Das wird an diesem Freitag (20 Uhr) überholt sein, denn der Aufsteiger ist Teil des Eröffnungsspiels – und das nicht irgendwo gegen irgendwen, sondern im Stadion am Bieberer Berg gegen die Kickers Offenbach, die wie die Degerlocher eine Bundesliga-Vergangenheit haben.

Die Heimspielstätte des ambitionierten OFC ist die größte der Liga. Doch in welchen Stadion sind die Blauen in den Wochen und Monaten danach noch zu Gast? Und wie weit sind die Spielorte ungefähr vom eigenen Gazi-Stadion auf der Waldau entfernt? Das erfahren sie in unserer Bildergalerie – die verdeutlicht, warum der Kickers-Spielplan zunächst mehrere hessische Wochen verspricht.

Alle Infos zu den Stadion stammen von Transfermarkt.de.