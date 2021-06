1 Grischa Prömel schreibt Autogramme. Wer von den Nachwuchskickern in Ruit das später wohl mal tun wird? Foto: /Robin Rudel

Der Esslinger ist bei Union Berlin zum Fußballprofi geworden und erzählt davon dem Nachwuchs in der Sportschule Ruit – wo für ihn alles begann.

Ostfildern - Berlin ist meine zweite Heimat geworden“, sagt Grischa Prömel und lässt den Blick schweifen. Der 26-jährige Fußball-Profi steht jedoch nicht etwa am Alexanderplatz oder irgendwo in Köpenick, sondern am Rand des Kunstrasenplatzes an der Sportschule in Ruit. „Hier hat alles angefangen“, sagt er und schaut den heutigen Nachwuchskickern beim Training zu. Zumindest sein Weg in den Leistungssport hat in Ruit begonnen, geführt hat er ihn bis zum Kultclub Union Berlin, mit dem er die abgelaufene Saison auf Platz sieben der Bundesliga abgeschlossen hat. Ein starkes Ergebnis für die „Eisernen“. Zum ersten Mal die Kickschuhe geschnürt hat Prömel beim TSV RSK Esslingen. Zurzeit ist er mal wieder in der Heimat zu Besuch, wie immer, wenn es sich einrichten lässt. In der alten Heimat. Der ersten Heimat.