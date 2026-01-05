Fußball: Portugiese Amorim nicht länger Trainer von Manchester United

1 Ruben Amorim ist nicht länger Trainer von Manchester United. (Archivbild) Foto: Dave Thompson/AP/dpa

Seit Jahren will der Traditionsclub aus Manchester wieder an einstige Größe anknüpfen. Doch auch Ruben Amorim scheitert an dem Unterfangen.











Manchester - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Trainer Ruben Amorim getrennt. Da der Club auf dem sechsten Rang der Premier League stehe, habe die Vereinsführung "schweren Herzens entschieden, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist", teilte der Club mit. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Amorim war seit November 2024 im Amt. Am Mittwoch (21.15 Uhr/Sky) wird der frühere United-Mittelfeldspieler und aktuelle U18-Trainer Darren Fletcher als Interimstrainer die Mannschaft gegen den Tabellen-19. Burnley betreuen.

Amorim mit Kritik

Nach dem 1:1 gegen Leeds am Sonntag und nur einem Sieg und drei Remis aus den vergangenen fünf Ligapartien musste Amorim gehen. Zudem wurden zunehmende Spannungen zwischen dem 40-Jährigen und der Clubführung offensichtlich. Er kritisierte etwa Einmischungen von hochrangigen United-Persönlichkeiten in seine Arbeit, die er anderswo nicht tolerieren würde. "Ich möchte nur sagen, dass ich hierhergekommen bin, um Manager zu sein, nicht um Trainer zu sein", wurde er nach dem Unentschieden gegen Leeds zitiert.

Im vergangenen Jahr hatte Amorim den Club noch ins Finale der Europa League geführt. Dort unterlag seine Mannschaft allerdings in einem englischen Duell Tottenham Hotspur mit 0:1.

Seit mehreren Jahren will der Traditionsclub wieder an einstige Erfolgszeiten anknüpfen. Doch seit dem Weggang des legendären Coaches Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 scheiterten viele Trainer an der Mission, den Club langfristig an der Spitze zu etablieren. Dazu zählte auch Ralf Rangnick, der United zwischen Dezember 2021 und Mai 2022 betreut hatte. Seit der vergangenen Saison teilte sich Manchester den Status als Rekordmeister mit dem FC Liverpool, der ebenfalls 20-mal den Titel holte.