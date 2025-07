Fussball – Pokal: Interessante Duelle im WFV-Pokal

FCE erwartet Aalen, Köngen Göppingen und die Neuhausener reisen nach Kirchheim.











Die 1. Runde des WFV-Pokals hat es für die drei Teilnehmer aus der Region in sich. Die Fans, die keinen davon als ihren Herzensclub bezeichnen und Lust auf Pokal haben, können sich die volle Dröhnung geben und haben die Qual der Wahl: Am Freitag (19 Uhr) zum Duell zwischen Landesliga-Aufsteiger TSV Köngen mit dem Oberligisten 1. Göppinger SV und am Samstag (15.30 Uhr) zu Verbandsligist FC Esslingen gegen Oberligist VfR Aalen oder Landesligist FV Neuhausen beim Bezirksligisten VfL Kirchheim.